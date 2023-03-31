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1 час назад

Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в РФ

Лера Букина

Данные таможенной статистики Грузии свидетельствуют об увеличении страной экспорта легковых автомобилей в Россию и в несколько республик. Речь идет об Армении, Киргизии и Казахстане, пишет «Коммерсант».

Россия втрое нарастила поставки машин из Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе-феврале поставки в РФ составили 978 машин на $13,5 млн, тогда как годом ранее они составили 209 автомобилей.

В Казахстан поставили 2,6 тыс. автомобилей на $51,5 млн (год назад— 935 штук), в Армению — 2,8 тыс. машин почти $50,2 млн (год назад— 365 штук), в Киргизию — 1,3 тыс. на $43,2 млн (год назад— 423).

Примечательно, что в Грузии машины не выпускают, но государство их ввозит в страну.

К примеру, из США импортировали 8,2 тыс. машин на $97 млн, однако данный показатель ниже прошлогоднего (11 тыс. штук).

В январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей продемонстрировал десятилетний максимум - 13,5 тыс. автомобилей (их суммарная цена составила $236,8 млн), следует из данных правительственного агентства Грузии по статистике.

По словам аналитика независимого агентства Nation.ge Давида Авалишвили, в Россию реэкспортируются машины низкой ценовой категории, которые не находится в санкционном списке. Рестрикции коснулись автомобилей стоимостью свыше €50 тыс. из ЕС, а также легковых машин из США.

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Тенденцию на увеличение реэкспорта машин в республики собеседник издания объяснил отправкой этих машин в РФ.

Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», число представленных на российском рынке моделей автомобилей за год значительно упало - на 21%, до 486. Из суммарного количества брендов на рынке доля китайских оценивается в 18% (87 моделей), что демонстрирует рост на 3% к показателю за прошлый год. Тогда в стране числились 618 моделей, из которых 93 (или 15%) были китайскими.

Автоновости,Коммерсант,Автоваз,ЕС,
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