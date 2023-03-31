Россия втрое нарастила поставки машин из Грузии

Данные таможенной статистики Грузии свидетельствуют об увеличении страной экспорта легковых автомобилей в Россию и в несколько республик. Речь идет об Армении, Киргизии и Казахстане, пишет «Коммерсант».

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В январе-феврале поставки в РФ составили 978 машин на $13,5 млн, тогда как годом ранее они составили 209 автомобилей.

В Казахстан поставили 2,6 тыс. автомобилей на $51,5 млн (год назад— 935 штук), в Армению — 2,8 тыс. машин почти $50,2 млн (год назад— 365 штук), в Киргизию — 1,3 тыс. на $43,2 млн (год назад— 423).

Примечательно, что в Грузии машины не выпускают, но государство их ввозит в страну.

К примеру, из США импортировали 8,2 тыс. машин на $97 млн, однако данный показатель ниже прошлогоднего (11 тыс. штук).

В январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей продемонстрировал десятилетний максимум - 13,5 тыс. автомобилей (их суммарная цена составила $236,8 млн), следует из данных правительственного агентства Грузии по статистике.

По словам аналитика независимого агентства Nation.ge Давида Авалишвили, в Россию реэкспортируются машины низкой ценовой категории, которые не находится в санкционном списке. Рестрикции коснулись автомобилей стоимостью свыше €50 тыс. из ЕС, а также легковых машин из США.

Тенденцию на увеличение реэкспорта машин в республики собеседник издания объяснил отправкой этих машин в РФ.