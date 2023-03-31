$76.45+0.1482.39-0.75
33 минуты назад

Subaru представит новую модель Wilderness 5 апреля, ей может стать Crosstrek

Allroader.ruиещё 1

Меньше, чем через неделю, 5 апреля, в Нью-Йорке стартует международное автошоу, являющееся самым старым в Штатах. Первый Нью-Йоркский автосалон был проведен в 1900 году и с тех пор событие является знаковым не только для американского рынка, но и для всей мировой автоиндустрии, принимая у себя последние мировые новинки и самые смелые разработки. Одним из дебютантов автошоу 2023 года в «Большом Яблоке» станет новая модель Subaru в версии Wilderness. Слухи утверждают, что на этот раз внедорожный «лук» примерит кроссовер Subaru Crosstrek.

Subaru представит новую модель Wilderness 5 апреля
Фото: Allroader.ruAllroader.ru

На официальных промо-фото мы видим элементы кузова новинки, такие как массивный чёрный пластиковый бампер с желтыми вставками и выштампованным названием марки «SUBARU». Выше на панели с защищающей от царапин структурой поверхности расположены парковочные датчики. Японский производитель смело заявляет, что загадочная модель «проявит новые грани неудержимых способностей Subaru». Если говорить более конкретно, то новая Subaru Wilderness получит внедорожные доработки подвески, улучшенные характеристики мощности на подъеме по пересечённой местности и набор специальных технологий для офф-роуда.

Ориентируясь на уже представленный на рынке Subaru Outback Wilderness, от Crosstrek Wilderness можно ожидать мощного пластикового обвеса кузова, внедорожную резину с высоким протектором и завышенную на 25 мм подвеску с уникальными пружинами и амортизаторами. Что касается двигателя, то Crosstrek Wilderness будет приводиться в движение 2.5-литровым оппозитником Boxer на 182 л.с. и 241 Нм. Мотор будет работать с бессменным для Subaru вариатором и симметричным полным приводом.

Автоновости,Subaru Outback,Subaru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий