Subaru представит новую модель Wilderness 5 апреля

Меньше, чем через неделю, 5 апреля, в Нью-Йорке стартует международное автошоу, являющееся самым старым в Штатах. Первый Нью-Йоркский автосалон был проведен в 1900 году и с тех пор событие является знаковым не только для американского рынка, но и для всей мировой автоиндустрии, принимая у себя последние мировые новинки и самые смелые разработки. Одним из дебютантов автошоу 2023 года в «Большом Яблоке» станет новая модель Subaru в версии Wilderness. Слухи утверждают, что на этот раз внедорожный «лук» примерит кроссовер Subaru Crosstrek.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

На официальных промо-фото мы видим элементы кузова новинки, такие как массивный чёрный пластиковый бампер с желтыми вставками и выштампованным названием марки «SUBARU». Выше на панели с защищающей от царапин структурой поверхности расположены парковочные датчики. Японский производитель смело заявляет, что загадочная модель «проявит новые грани неудержимых способностей Subaru». Если говорить более конкретно, то новая Subaru Wilderness получит внедорожные доработки подвески, улучшенные характеристики мощности на подъеме по пересечённой местности и набор специальных технологий для офф-роуда.