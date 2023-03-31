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Hyundai назвала технические характеристики Kona EV

После представления обновленного внедорожника Kona в конце 2022 года Hyundai начала этот год с публикации спецификаций бензинового и гибридного вариантов. Полностью электрическая версия завершает модельный ряд.

Hyundai назвала технические характеристики Kona EV
© ПроКроссовер.ру

Покупатели могут выбирать между двумя размерами батареи. Стандарт предлагает 48,4 киловатт-часа запаса энергии и запас хода 342 км. Long Range предлагает 65,4 кВтч и 490 км. Оба используют один передний электродвигатель мощностью 114,5 кВт (155 л.с.) в базовой комплектации и 160 кВт в премиальной комплектации. Пиковый крутящий момент у них одинаков и достигает 255 Нм.

Компания утверждает, что самая большая батарея заряжается от нуля до 80 процентов за 41 минуту. Функция под названием V2L обеспечивает двунаправленную зарядку (полезно для совместного использования электричества с внешними силовыми приборами).

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