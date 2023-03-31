$76.45+0.1482.39-0.75
3 минуты назад

РОАД: продажи китайских автомобилей могут вырасти в 2 раза в 2023 году

Газета.Ru

Продажи новых китайских автомобилей на российском рынке в 2023 году могут составить 250 тыс. единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это примерно в два раза больше, чем было продано в 2023 году.

Продажи китайских автомашин в РФ в 2023 году могут вырасти в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По нашему прогнозу, доля продаж новых легковых автомобилей китайских марок в этом году составит примерно 32% (250 тыс. ед.), российских — 55% (440 тыс. ед.), остальные 13% (100 тыс. ед.) — иномарки, ввезенные по параллельному импорту», — сообщили в РОАД.

Отмечается, что в 2022 год в России было продано 124,6 тыс. новых китайских легковых автомобилей. Доля продаж автобрендов из Китая составляла 18%.

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий