Продажи китайских автомашин в РФ в 2023 году могут вырасти в два раза

Продажи новых китайских автомобилей на российском рынке в 2023 году могут составить 250 тыс. единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это примерно в два раза больше, чем было продано в 2023 году.
«По нашему прогнозу, доля продаж новых легковых автомобилей китайских марок в этом году составит примерно 32% (250 тыс. ед.), российских — 55% (440 тыс. ед.), остальные 13% (100 тыс. ед.) — иномарки, ввезенные по параллельному импорту», — сообщили в РОАД.
Отмечается, что в 2022 год в России было продано 124,6 тыс. новых китайских легковых автомобилей. Доля продаж автобрендов из Китая составляла 18%.