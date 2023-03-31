Продажи китайских автомашин в РФ в 2023 году могут вырасти в два раза

Продажи новых китайских автомобилей на российском рынке в 2023 году могут составить 250 тыс. единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это примерно в два раза больше, чем было продано в 2023 году.