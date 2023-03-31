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13 минут назад

Изучено, как влияет полнолуние на способность управлять автомобилем

За рулем

Исследователей в первую очередь интересовало, повышается ли риск несчастного случая.

Изучено влияние полнолуния на способность управлять автомобилем
Фото: За рулемЗа рулем

Кому не известны многочисленные мифы, истории и исследования, связанные с полнолунием: оно способна влиять на океаны, делать волосы более здоровыми и сильными или даже превращать людей в оборотней — если верить соответствующей литературе. Кроме того, 40% людей считают себя «чувствительными к полнолунию», в это время они ощущают нервозность и страдают бессонницей.

Исследование Verti Versicherung AG, второго по величине страховщика транспортных средств в Германии, проливает свет на вопрос, влияет ли полнолуние на способность управлять автомобилем.

Хотя, конечно, научных доказательств этому нет, но Verti Versicherung AG проанализировала более 850 000 данных об авариях за 2022 год.

Оказалось, что риск несчастного случая статистически выше на следующий день после полнолуния, чем в обычные дни. Количество аварий в эти дни стабильно вырастало на 2%. Частоту повреждений исследовали в обычные дни, в день полнолуния и в день начала убывания луны.

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