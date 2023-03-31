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Porsche снимает с производства три модификации спорткара 718

Немецкий автопроизводитель сокращает гамму модели 718 в рамках подготовки к запуску электрических версий компактных спорткаров, которые появятся в 2025 году. В отставку решено было отправить 718 Cayman T, Cayman GT4 и 718 Spyder: первый из них присутствует на рынке с 2018 года, а два других — с 2019-го. Прочие же варианты Cayman и Boxster, включая хардкорный GT4 RS, останутся в линейке.

Porsche прекращает производство трех версий популярного споркара
© © Porsche

Porsche 718 Cayman T продается около пяти лет и позиционируется как драйверская версия модели с заниженной подвеской и спортивными настройками шасси. В движение его приводит двухлитровая «турбочетверка» мощностью 300 лошадиных сил, которая сочетается с механической коробкой передач либо «роботом». С места до «сотни» такой спорткар разгоняется за 5,1 секунды, а в режиме Sport Plus время разгона сокращается до 4,7 секунды.

Porsche 718 Cayman T
Porsche 718 Cayman GT4

718 Cayman GT4 вышел на рынок через год после 718 Cayman T, и на старте продаж был доступен только с механической коробкой передач. Эту версию признали не очень удачной даже в самой Porsche — дело в слишком «длинных» передачах для экстремального спортивного автомобиля. Впрочем, у Cayman GT4 имеется и версия с семиступенчатым «роботом». В движение его приводит «атмосферник» объемом 4,0 литра на 420 лошадиных сил.

Что же касается Porsche 718 Boxster Spyder, то ему положен тот же атмосферный двигатель мощностью 420 лошадиных сил. От 0 до 100 километров в час спорткар разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 301 километр в час. И 718 Spyder, и 718 Cayman GT4 внешне отличаются от стандартного 718-го развитым аэродинамическим обвесом.

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