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1 час назад

Движение на трассе М-4 «Дон» возобновили в обе стороны

Никита Бородкин

Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где в пробке застряли более тысячи машин, началось в обе стороны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

«В заторе находится еще более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — заявил он.

Филиппов отметил, что ситуация улучшается — пробку удалось сократить с 60 до 30 километров. Организованы пункты обогрева. В местах временного размещения сейчас находятся около 134 человек, из которых около 30 — несовершеннолетние.

Напомним, что 30 марта в Ростовской области прошел сильный снегопад. Из-за ветра и мокрого снега на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. В нескольких районах области ввели режим ЧС. Спасатели эвакуировали 57 человек.

Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась до 30 км

Утром 31 марта снег продолжился. По прогнозам синоптиков, непогода на юге России сохранится в ближайшие два дня.

Автоновости,Видео,Сергей Филиппов,МЧС России,
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