На территории АвтоВАЗа заметили китайский кроссовер FAW. Это будущая Lada?

На территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа заметили кроссовер FAW Bestune T77 с регистрационными знаками Самарской области - фото публикует Avtograd news. Паблик предполагает, что это представитель загадочного партнера из дружественной страны, чью сборку под собственным брендом АвтоВАЗ планирует наладить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Фото: www.vk.com/club188649544 www.vk.com/club188649544

FAW Bestune T77 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. Можно выбрать шестиступенчатую "механику" или семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний.

По габаритным характеристикам этот среднеразмерный кроссовер находится между двумя другими представленными в РФ моделями китайского производителя - Х40 и Х80: длина авто составляет 4525 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1615 мм, колесная база - 2700 мм. Цена автомобиля - от 2 070 000 рублей.

Стоит отметить, что ранее уже появлялась информация, что именно Bestune T77 встанет на конвейер предприятия в Санкт-Петербурге. При этом в пресс-службе АвтоВАЗа "РГ" рассказали, что компания не планирует раскрывать имя партнера ни на церемонии старта производства автомобилей, ни в дальнейшем.