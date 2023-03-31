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49 минут назад

В России стартуют продажи Voyah Free с запасом хода 800 км

Motor.ru

В России начались продажи новой версии китайского кроссовера Voyah Free за 7,8 млн рублей.

Voyah Free с запасом хода 800 км продают в РФ 7,8 млн рублей
Фото: Voyah Free© VoyahVoyah Free© Voyah

Если точнее, Voyah Free Long Range с увеличенным до 800 километров пробегом на одном заряде батареи оценили в 7 790 000 рублей. Такой кроссовер оснащен разъемами для медленной и быстрой зарядки — на подзарядку с 20 до 80 процентов уходит 4,5 часа и 30 минут соответственно. В движение Free EVR Long Range приводят два электромотора суммарной пиковой мощностью 489 лошадиных сил, а 1,5-литровый бензиновый двигатель выступает в роли генератора.

Если обычный Voyah Free EVR проезжает без подзарядки до 674 километров, то у версии Long Range суммарный запас хода составляет 800 километров по циклу WLTP. У такого кроссовера емкость батареи увеличена до 39 киловатт-часов. Так как это последовательный гибрид, ДВС объемом 1,5 литра (108 сил) не связан с колесами и работает только для подзарядки аккумулятора.

Voyah Free Voyah
Voyah Free Voyah
Voyah Free Voyah
Voyah Free Voyah

В компании заявляют для новинки более 50 наименований стандартного оборудования, шесть цветов кузова и три варианта расцветки салона. У такого кроссовера панорамная крыша, атмосферная подсветка с 64 цветами на выбор, а также передние кресла с функцией массажа и вентиляции.

На модели Voyah, которые ввезены в Россию официально, распространяется гарантия пять лет или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Дилерская сеть Voyah насчитывает 18 салонов, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и в Крыму.

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