Honda остановила продажи Civic Type-R из-за плохо сваренных сидений

Компания Honda в США разослала дилерам уведомление о приостановке продаж модели Civic Type-R нового поколения из-за выявленного дефекта сварки каркасов пассажирских сидений, сообщает Autoevolution со ссылкой на текст письма.
Также Honda уведомила о выявленном дефекте Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Ожидается, что владельцев потенциально проблемных машин, начнут уведомлять о необходимости ремонта в середине мая. Неисправность проявляется скрипом или дребезжанием сиденья, а в случае аварии может не удержать водителя должным образом.
Новое поколение "горячего хетчбэка" Honda Civic Type-R было представлено летом 2022 года. Его кузов стал легче и жестче, благодаря применению новых материалов. Машина с двигателем мощностью 315 л.с. стала самой мощной в модельном ряду Honda в Америке.