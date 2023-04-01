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25 минут назад

Honda остановила продажи Civic Type-R из-за плохо сваренных сидений

Газета.Ruиещё 1

Компания Honda в США разослала дилерам уведомление о приостановке продаж модели Civic Type-R нового поколения из-за выявленного дефекта сварки каркасов пассажирских сидений, сообщает Autoevolution со ссылкой на текст письма.

Honda остановила продажи Civic Type-R из-за плохо сваренных сидений
Фото: HondaHonda

Также Honda уведомила о выявленном дефекте Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Ожидается, что владельцев потенциально проблемных машин, начнут уведомлять о необходимости ремонта в середине мая. Неисправность проявляется скрипом или дребезжанием сиденья, а в случае аварии может не удержать водителя должным образом.

Новое поколение "горячего хетчбэка" Honda Civic Type-R было представлено летом 2022 года. Его кузов стал легче и жестче, благодаря применению новых материалов. Машина с двигателем мощностью 315 л.с. стала самой мощной в модельном ряду Honda в Америке.

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