Японцы научились превращать Suzuki Jimny в Jeep Cherokee 90-х годов

Квадратная форма и внедорожные способности Suzuki Jimny делают его идеальным кандидатом для стилизации почти под любой внедорожник. Это и объясняет множество вариантов тюнинга, доступных для Jimny в Японии. Очередным из них является обвес в стиле Jeep Cherokee XJ от компании Marvelous.

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Дизайн: Изюминкой, конечно же, является новая передняя часть, которая сочетает в себе решетку с шестью прорезями (очень похожую на запатентованную решётку Jeep с семью прорезями) с квадратными фарами и отдельными указателями поворота.

В комплект также входят новые передний и задний бамперы с неокрашенным пластиковым покрытием, а также дополнительные расширители крыльев в цвет кузова, напоминающие Wrangler. Можно также выбрать узкий вариант без расширителей. Кроме того, модификации должны быть совместимы также с пятидверным Suzuki Jimny.

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Техника: Лифт-комплект подвески увеличивает дорожный просвет на 38 мм в узкой версии (без расширителей) или на 76 мм в широкой версии (с расширителями). Стандартные колёса заменили новыми легкосплавными дисками, обутыми в более цепкие шины Yokohama Mud/Terrain.

Что касается двигателя, все без изменений – автомобиль сохраняет обычный безнаддувный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 101 л.с. или 64 л.с. у модели начального уровня.

Стоимость: Компания Marvelous, базирующаяся в городе Йонаго в Японии, уже начала принимать заказы на комплект. Узкая версия обойдётся в 2,33 миллиона иен (~1,35 миллиона рублей), а широкая — в 2,69 миллиона иен (~1,55 миллиона рублей).