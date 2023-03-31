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43 минуты назад

АвтоВАЗ начнет производство Lada в Санкт-Петербурге в мае-июне

Российская Газета

АвтоВАЗ ускорил подготовку к старту производства машин в Санкт-Петербурге и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в городе на Неве уже в мае-июне текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

АвтоВАЗ начнет производство Lada в Санкт-Петербурге в мае-июне
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Ранее президент АвтоВАЗа заявлял, что в Санкт-Петербурге освоят производство трех новых моделей Lada, которые по цене будут дороже линейки, выпускаемой на заводе в Тольятти, - это исключит конкуренцию. На данный момент известно, что список моделей, готовящихся к сборке на бывшем предприятии Nissan, включает седаны и кроссоверы C- и D-класса.

Сегодня появились фотографии кроссовера FAW на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа. Не исключено, что именно Bestune T77 и начнут производить в Санкт-Петербурге.

Известно, что в Северной столице организуют сборку автомобилей из машинокомплектов. Поставлять их будут из дружественных стран. Названия компаний-партнеров в Тольятти официально не раскрывают.

Стоит отметить, что также АвтоВАЗ готов организовать в Санкт-Петербурге производство отечественных электромобилей, а именно E-Neva оборонного концерна "Алмаз-Антей". Прототип модели были представлен летом минувшего года.

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