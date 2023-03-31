Китайский бренд Voyah с начала 2023 года продал в России больше автомобилей, чем Audi.

Исследование рынка провели аналитики агенства «Автостат», которые изучили информацию о зарегистрированных в ГИБДД машинах с помощью системы электронных паспортов транспортных средств. Если за аналогичный период прошлого года в России поставили на учёт всего 27 китайских премиум-моделей, то в этом году их количество выросло многократно.

За первые два месяца Voyah реализовал в России 140 автомобилей. Премиальный китайский бренд сумел обогнать компанию Audi, которая ушла с российского рынка в прошлом году. Немецкая марка в январе-феврале 2023 года продала в нашей стране 81 машину.

В настоящее время компания Voyah предлагает в России кроссовер Free и минивэн Dream. Первая модель доступна в электрическом и последовательно-гибридном исполнении. Батарейная версия оборудована силовой установкой мощностью 488 лошадиных сил и аккумуляторной батареей, позволяющей проезжать без подзарядки около 500 километров.

Гибридный кроссовер оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 693 лошадиные силы и 108-сильным бензиновым двигателем, который выполняет роль генератора для батареи. В такой модификации запас хода модели составляет 674 километра.

Минивэн Dream приводит в движение аналогичная гибридная силовая установка, отдача которой составляет 393 лошадиные силы. Как и в кроссовере, модель оснащена бензиновым агрегатом, работающим в режиме генератора. На одном заряде батареи минивэн может проехать 750 километров.