Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» избрала нового президента

Новым президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) избран председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин , сообщается в Telegram-канале РОАД. Подщеколдин будет президентом РОАД до 2025 года, на этом посту он сменил Вячеслава Зубарева .

«Алексей Подщеколдин активно участвовал в проведении многих региональных мероприятий РОАД, с участием Алексея Геннадьевича была проведена перепись всех дилерских центров России и создана база дилеров России», — отмечается в сообщении РОАД.

Ранее Алексей Подщеколдин выступил с инициативой ввести крупные штрафы за «скручивание» пробега автомобилей. Он предложил штрафовать за это нарушение физических лиц на 300 тыс. рублей, а организации, предлагающие такие услуги — на 1 млн рублей. Также он рассказал о возможном налаживании в Брянской области сборки бюджетных китайских автомобилей.