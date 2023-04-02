В России появится еще один автомобильный бренд из Китая

В августе в России начнутся официальные продажи электромобилей марки Dayun, сообщает Drom. В настоящий момент машины проходят заключительные тесты перед отправкой на сертификационные испытания.

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Первой моделью, выбранной для поставок в нашу страну, станет семиместный минивэн Yuanzhi M1 с батареей 90,58 кВт.ч и дальностью хода 550 км. Аккумуляторы Yuanzhi M1 способны зарядиться до 80% всего за 36 минут.

Чуть позже появится электрический ситикар Yuehu S1. Модификации, которая пойдет в Россию, еще нет в официальных каталогах китайской марки. Дело в батарее увеличенной емкости - вместо нынешних 31,7 кВт.ч будут ставить 60 кВт.ч.

Бренд Dayun больше известен своими грузовыми автомобилями и мототехникой. В линейке компании только две легковушки, появившиеся на рынке в 2020 году. И обе - электрические.

Стоит отметить, что совсем скоро - уже 6 апреля - на авторынок России выйдет еще один китайский бренд - BAIC. Предполагается, что первыми у нас появятся кроссоверы Beijing X3 и X35.