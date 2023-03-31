На территории АвтоВАЗа заметили китайский кроссовер FAW. Это будущая Lada?

Кроссовер FAW Bestune T77 с регистрационными знаками Самарской области обнаружили на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа. Специалисты предполагают, что именно эту модель FAW выберут для сборки под брендом Lada. Об этом пишет Auto.ru.

Фото: FAW Bestune T77© FAW FAW Bestune T77© FAW

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы по выпуску моделей сегментов C и D на бывшем заводе Nissan, который планируется перезапустить во втором квартале. Не исключено, что появление FAW связано с оптимизацией производственного графика.

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На предприятии Nissan, принадлежащем АвтоВАЗу, будут организовывать сборку автомобилей из машинокомплектов, поставляемых из дружественных стран. Названия компаний не разглашаются, при этом уже известно о плановой поэтапной локализации производства. В России эти автомобили будут продаваться под маркой Lada.