На территории АвтоВАЗа заметили китайский кроссовер FAW. Это будущая Lada?

Кроссовер FAW Bestune T77 с регистрационными знаками Самарской области обнаружили на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа. Специалисты предполагают, что именно эту модель FAW выберут для сборки под брендом Lada. Об этом пишет Auto.ru.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы по выпуску моделей сегментов C и D на бывшем заводе Nissan, который планируется перезапустить во втором квартале. Не исключено, что появление FAW связано с оптимизацией производственного графика.
На предприятии Nissan, принадлежащем АвтоВАЗу, будут организовывать сборку автомобилей из машинокомплектов, поставляемых из дружественных стран. Названия компаний не разглашаются, при этом уже известно о плановой поэтапной локализации производства. В России эти автомобили будут продаваться под маркой Lada.
Напомним, кроссовер FAW Bestune T77 уже доступен российским покупателя. Он оснащается 160-сильным турбомотором, его цена составляет от 2 169 000 рублей.