Автозавод в Миассе планирует выпускать грузовики JAC вместо Iveco

Китайский автоконцерн JAC Motors в сотрудничестве с заводом АМТ N.V. в Миассе Челябинской области в ближайшее время разработает и представит новый модельный ряд грузовых автомобилей для российского рынка. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Производитель из Китая станет новым партнером российского завода после того, как из состава акционеров бывшего совместного предприятия «Ивеко-АМТ» вышла итальянская компания Iveco. Организация приняла решения прекратить развивать российский бизнес в августе 2022 года.

Как отметили на сайте миасского завода, новый модельный ряд будет включать в себя коммерческую технику с полной массой от 12 до 90 тонн как с неполным, так и с полным приводом. Ожидается, что техника будет представлена колесными формулами 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х10, а в базовую линейку двигателей войдут силовые установки мощностью от 480 до 550 л.с.