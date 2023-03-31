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18 минут назад

Автозавод в Миассе планирует выпускать грузовики JAC вместо Iveco

Никита Бородкин

Китайский автоконцерн JAC Motors в сотрудничестве с заводом АМТ N.V. в Миассе Челябинской области в ближайшее время разработает и представит новый модельный ряд грузовых автомобилей для российского рынка. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Автозавод в Миассе планирует выпускать грузовики JAC вместо Iveco
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Производитель из Китая станет новым партнером российского завода после того, как из состава акционеров бывшего совместного предприятия «Ивеко-АМТ» вышла итальянская компания Iveco. Организация приняла решения прекратить развивать российский бизнес в августе 2022 года.

Как отметили на сайте миасского завода, новый модельный ряд будет включать в себя коммерческую технику с полной массой от 12 до 90 тонн как с неполным, так и с полным приводом. Ожидается, что техника будет представлена колесными формулами 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х10, а в базовую линейку двигателей войдут силовые установки мощностью от 480 до 550 л.с.

Таким образом, АМТ N.V. собирается продолжить свое традиционное производство специальных грузовых автомобилей для лесных, нефтегазовых, строительных и добывающих технологий. Кроме этого, производитель дополнит свой модельный ряд и неполноприводной техникой для городского хозяйства и магистральных перевозок.

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