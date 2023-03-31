Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Европе

Электрокар Tesla Model Y занял первое место по продажам в Европе среди всех автомобилей.

Фото: Tesla Tesla

Согласно статистике количества регистраций в феврале, которую приводит JATO, Model Y обогнал по популярности европейские Dacia Sandero и Peugeot 208, продемонстрировав рост в 2,7 раза по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Эксперты отмечают возрастающую популярности электромобилей в Европе: «зеленые» машины наращивают долю на рынках 25 странах.

Продажи в сегменте электромобилей (BEV) в последний месяц зимы увеличились на 33 процента, до 118 329 тысяч штук. И Tesla Model Y существенно обгоняет ближайших конкурентов, Volkswagen ID.3 и ID.4: в феврале европейцы зарегистрировали 18 446 экземпляров Model Y, а ID.3 и ID.4 завершили месяц с результатом 5375 и 5194 штуки соответственно.

Более того, Tesla Model Y лидирует не только среди «зеленых» машин, но и в целом среди всех легковых автомобилей. Ей уступают Dacia Sandero (18 431 шт.), Peugeot 208 (16 180 шт.), Volkswagen T-Roc (15 760 шт.) и Opel Corsa (15 120 шт.).

При этом Tesla не входит даже в первую десятку рейтинга марок по объемам продаж на европейском рынке — американский бренд лишь 16-й. В лидерах же находятся Volkswagen (96 602 шт.), Toyota (61 930 шт.) и Peugeot (53 549 шт.).

JATO / Статистика по количеству регистраций по моделям

JATO / Статистика по количеству регистраций по маркам

В целом же европейский рынок в феврале 2023 года преодолел отметку в 900 тысяч проданных автомобилей, что на 12 процентов больше, чем в феврале 2022-го.