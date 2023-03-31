BYD на официальных фото показала новый субкомпактный хэтчбек начального уровня

«Чайка» станет моделью начального уровня и в иерархии бренда окажется на ступеньку ниже хэтчбека Dolphin. За стартовую версию просят меньше миллиона в рублёвом эквиваленте.

Фото: BYD BYD

Китайская марка BYD была основана в 1995 году в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Китай). Название марки – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Build Your Dreams», что в переводе с английского означает «построй/воплоти свои мечты». Весной прошлого года «поднебесный» производитель прекратил выпуск автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС, теперь в линейке бренда числятся только электромобили и гибриды. Компания планирует полностью отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания в 2040 году.

BYD Seagull

По итогам 2022 года дилеры BYD сумели реализовать по всему миру более 911 тыс. легковых электромобилей, что обеспечило бренду второе место после американской Tesla, чей показатель составил 1,31 млн экземпляров. Отметим, до недавнего времени младшей моделью BYD считался небольшой пятидверный хэтчбек Dolphin, который вышел на рынок в середине 2021 года. Уже под конец 2022-го «пятидверка» пережила небольшой рестайлинг.

Однако совсем скоро место модели начального уровня займёт BYD Seagull. Фотографии этого субкомпактного пятидверного хэтчбека в начале января 2023-го были опубликованы в базе китайского Минпрома, позже в том же месяце появились снимки модели без камуфляжа, сделанные на дорогах в Китае.

Теперь же появились официальные изображения «Чайки», кроме того, производитель назвал цены ситикара: на домашнем рынке его стартовый ценник будет равен 80 тыс. юаней (эквивалентно примерно 898,7 тыс. рублей по текущему курсу), а за топовую версию придётся заплатить не менее 100 тыс. юаней (около 1,12 млн рублей).

BYD Seagull

BYD Seagull входит в «океаническую» линейку бренда. Длина «крохи» составляет 3780 мм (на 345 мм меньше, чем у хэтчбека Dolphin), ширина – 1715 мм (на 55 мм меньше), высота – 1540 мм (на 30 мм меньше), а расстояние между осями – 2500 мм (на 200 мм меньше).

«Чайка» получила простенькую светодиодную головную оптику, сплошную заглушку на месте радиаторной решётки, большой трапециевидный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, чёрные центральные и задние стойки крыши, спойлер на верхней части пятой двери, а также соединяющиеся с помощью широкой плашки задние фонари. Снимков и официальных изображений салона пока по-прежнему нет.

BYD Seagull

Пока что для субкомпактного хэтчбека BYD Seagull заявлен только один вариант «начинки»: речь идёт о единственном 75-сильном электромоторе. Иные технические подробности, в том числе о ёмкости батареи и запасе хода на одной зарядке, будут обнародованы позже. По плану, продажи новинки стартуют в апреле.