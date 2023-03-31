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Каким будет первый электрокар Lamborghini: новые подробности

Новые подробности о первом электромобиле Lamborghini удалось узнать журналистам Motor1, которые пообщались с генеральным директором Lamborghini Стефаном Винкельманном после недавнего дебюта Revuelto — преемника Aventador. Модель займет свободную нишу в модельном ряду марки, которому не хватает гран-турера с посадочной формулой 2+2, сказал Винкельманн, добавив, что он станет «хорошим дополнением» к двум суперспортивным машинам и внедорожнику.

Раскрыты новые подробности о первом электромобиле Lamborghini
© © Lamborghini

Таким образом, слухи о том, что «зеленый» первенец Lamborghini будет кроссовером, опровергнуты. Позже пресс-служба производителя предоставила еще некоторые подробности, в том числе подтвердив, что электрокар не будет обладать проходимостью вседорожника Urus.

Новинка увидит свет примерно в 2028 году, а значит, присоединится к уже электрифицированной линейке Lamborghini. Еще весной позапрошлого года производитель гиперкаров анонсировал стратегию перехода на гибриды и электромобили, в рамках которой бензоэлектрической версией обзаведется Urus.

Некую долю электрификации должен получить преемник Huracan. А флагман — Revuelto, пришедший на смену Aventador, — уже оснащен гибридной установкой, состоящей из V12 и трех электромоторов.

Ожидается, что у Revuelto электрокар позаимствует и некоторые черты внешности, а именно Y-образный элемент оптики, который станет лейтмотивом дизайна Lamborghini. Однако его производительность будет ниже, чем у того же флагмана и Huracan: ранее в компании заявляли, что сегодняшние технологии не позволяют электрокарам обойти суперкары с ДВС.

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