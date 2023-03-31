АвтоВАЗ может вдвое сократить производство новой LADA Vesta

«АвтоВАЗ» столкнулся с серьезной нехваткой комплектующих. Согласно приказу о простое, копию которого разместил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», новые Lada Vesta NG будут по меньшей мере месяц собирать лишь в одну смену вместо двух.

Согласно копии подписанного документа, вечерняя смена первой линии будет находиться в простое уже с 1 апреля. Это приведет к сокращению объемов производства флагмана бренда примерно в два раза.

Полноценное производство Lada Vesta NG в две смены начнется только 10 мая. Вместе с тем «АвтоВАЗ» собирается нарастить объемы выпуска автомобилей Granta и Niva. Предстоящая суббота, 1 апреля, станет для сотрудников линий сборки этих машин рабочим днем, что позволит сверхурочно собрать около 1,2 тыс. автомобилей.