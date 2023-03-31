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25 минут назад

АвтоВАЗ может вдвое сократить производство новой LADA Vesta

Никита Бородкин

«АвтоВАЗ» столкнулся с серьезной нехваткой комплектующих. Согласно приказу о простое, копию которого разместил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», новые Lada Vesta NG будут по меньшей мере месяц собирать лишь в одну смену вместо двух.

Согласно копии подписанного документа, вечерняя смена первой линии будет находиться в простое уже с 1 апреля. Это приведет к сокращению объемов производства флагмана бренда примерно в два раза.

Полноценное производство Lada Vesta NG в две смены начнется только 10 мая. Вместе с тем «АвтоВАЗ» собирается нарастить объемы выпуска автомобилей Granta и Niva. Предстоящая суббота, 1 апреля, станет для сотрудников линий сборки этих машин рабочим днем, что позволит сверхурочно собрать около 1,2 тыс. автомобилей.

«АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с комплектующими

Напомним, что серийное производство новой Lada Vesta NG началось 3 марта. Автомобиль собирают в трех типах кузова — седан, универсал и кросс-универсал. Пока машины будут комплектоваться лишь восьмиклапанным мотором мощностью 90 л.с. Более мощный двигатель с 16 клапанами могут вернуть на конвейер уже в мае.

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