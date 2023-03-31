«Москвич» рассказал, как сэкономить 100 тысяч рублей при покупке новой машины

Названы условия для покупки «Москвича 3» со скидкой 100 тысяч рублей.
В апреле при покупке кроссовера с вариатором в комплектации «Стандарт» будет действовать скидка по программе трейд-ин, о чем сообщается в официальном телеграм-канале «Москвича». В трейд-ин можно сдать автомобиль любой марки, главное, чтобы он находился в собственности клиента не менее шести месяцев на момент участия в акции.
Полная стоимость кроссовера «Москвич 3» с 1,5-литровым турбомотором и вариатором в комплектации «Стандарт» составляет 2 035 000 рублей. А при покупке такого автомобиля по программе трейд-ин цена составит 1 935 000 рублей — то есть даже дешевле версии с «механикой», рекомендованная розничная цена которой 1 970 000 рублей. Приобрести машину со скидкой можно будет в период с 1 по 30 апреля 2023 года во всех официальных дилерских центрах «Москвича».
Некоторые дилеры уже предлагают скидки на «Москвичи»: одни готовы снизить цену при покупке машины в кредит, другие — при оплате наличными. Выгода составляет 10 процентов, а в некоторых случаях несколько десятков тысяч рублей. Упоминалась и программа трейд-ин, причем по ней скидка, предложенная дилером, может достигать полумиллиона рублей (в зависимости от модели автомобиля, который клиент готов сдать).
Днем ранее Минпромторг объявил о перезапуске программы льготного автокредитования, которой смогут воспользоваться определенные категории граждан. Скидка распространяется на отечественные автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20 процентов от стоимости модели, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов. Выгоду можно получить и при покупке электромобилей российского производства: для всех заемщиков скидка составляет 25 процентов, но не более 625 тысяч рублей.