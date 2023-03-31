«Москвич» рассказал, как сэкономить 100 тысяч рублей при покупке новой машины

Названы условия для покупки «Москвича 3» со скидкой 100 тысяч рублей.

Фото: © Москвич © Москвич

В апреле при покупке кроссовера с вариатором в комплектации «Стандарт» будет действовать скидка по программе трейд-ин, о чем сообщается в официальном телеграм-канале «Москвича». В трейд-ин можно сдать автомобиль любой марки, главное, чтобы он находился в собственности клиента не менее шести месяцев на момент участия в акции.

Полная стоимость кроссовера «Москвич 3» с 1,5-литровым турбомотором и вариатором в комплектации «Стандарт» составляет 2 035 000 рублей. А при покупке такого автомобиля по программе трейд-ин цена составит 1 935 000 рублей — то есть даже дешевле версии с «механикой», рекомендованная розничная цена которой 1 970 000 рублей. Приобрести машину со скидкой можно будет в период с 1 по 30 апреля 2023 года во всех официальных дилерских центрах «Москвича».

Некоторые дилеры уже предлагают скидки на «Москвичи»: одни готовы снизить цену при покупке машины в кредит, другие — при оплате наличными. Выгода составляет 10 процентов, а в некоторых случаях несколько десятков тысяч рублей. Упоминалась и программа трейд-ин, причем по ней скидка, предложенная дилером, может достигать полумиллиона рублей (в зависимости от модели автомобиля, который клиент готов сдать).