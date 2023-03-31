В России начались продажи минивэнов Honda Elysion по цене от 5,1 млн рублей

В салонах российских дилеров появились семиместные гибридные минивэны Honda Elysion, выяснила «Газета.Ru». Объявления с предложением купить Elysion опубликовали дилеры из Омска и Тюмени, стоимость автомобиля составляет 5,1 млн. руб. Продавцы предлагают преимущественно машины белого и черного цветов.

Фото: Honda Honda

Honda Elysion выпускается подразделением Dongfeng-Honda, и китайские маркетологи позиционируют ее как роскошную альтернативу минивэну Odyssey от тандема GAC-Honda. Длина автомобиля составляет 4951 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1711 мм. В салоне на трех рядах сидений могут разместиться до семи человек, включая водителя.

Гибридная система состоит из бензинового двигателя объемом два литра (145 л.с) и двух электромоторов. Один подключен к ДВС и работает в режиме генератора, а второй вращает передние колеса. Разгон до 100 км/час у машины занимает 10,2 секунды.