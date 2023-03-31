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38 минут назад

До России добрался Hongqi H5 второго поколения - альтернатива E-Class

Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", на крупных классифайдах появились объявления о продаже нового поколения седана Hongqi H5, дебютировавшего в КНР в прошлом году. Доступны автомобили как в наличии, так и под заказ.

До России добрался Hongqi H5 второго поколения - альтернатива E-Class
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

В основе седана лежит платформа собственной разработки с переднеприводной компоновкой. Длина Hongqi H5 составляет 4988 мм, а размер колёсной базы равен 2920 мм.

В Китае модель в базовой версии оснащается бензиновым турбомотором 1.5 литра (156 л.с., 258 Нм) и 7-ступенчатым преселективным "роботом". Ещё один силовой агрегат - 224-сильный турбочетвёрка в паре с 8-диапазонным "автоматом". Третья версия - 190-сильный гибрид с электромеханическим вариатором.

В России за гибридный Hongqi H5 просят 3 590 000 рублей. Автомобиль, как уверяет дилер, находится в наличии в Москве, причём представлен в нескольких вариантах кузова. Также можно найти объявления "частников", предлагающих привезти, например, H5 с двухлитровым мотором под заказ, цена - от 3 200 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России могут локализовать производство моделей Hongqi на бывшем заводе Mercedes, в их числе присутствует и Hongqi H5.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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