Автомобили - неотъемлемая часть нашей жизни и с каждым годом автопроизводители предлагают все более инновационные и роскошные модели. Однако, существует ряд машин, которые выходят за рамки обычной роскоши и доступности, и представляют собой настоящие произведения искусства. В этом тексте мы рассмотрим топ-5 самых дорогих автомобилей мира.

© Bugatti

Rolls-Royce Boat Tail

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Первое место в мире по стоимости занимает выпущенный в количестве трех экземпляров Rolls-Royce Boat Tail. Цена самого дешевого составляет примерно 2,2 млрд рублей, а остальные - еще дороже. Поговаривают, что самый дорогой из троицы перевалил за отметку в 2,5 млрд, но эта информация не подтверждена.

Автомобиль построен на базе Rolls-Royce Phantom, но имеет 1813 уникальных деталей, которые не используются ни в одной другой модели. Кроме того, он на 200 мм длиннее, чем «Фантом» и достигает 5800 мм. На каждой стороне всего одна дверь, что придает ему величественный вид. Двигатель N74B68 V12 объемом 6,75 литра также был унаследован от «Фантома». Он развивает пиковую мощность в 563 л.с., а для максимально плавного разгона используются две большие турбины. Все это управляется 8-ступенчатой коробкой передач, которая является типичной топовой компоновкой от BMW, материнской компании Rolls-Royce на протяжении уже 25 лет. Согласно заветам родительской компании, привод у этой модели строго задний, чтобы не испортить удовольствие от вождения.

Rolls-Royce

Главной особенностью этого автомобиля является "хвост лодки", что и отражается в его названии - Boat Tail. Вся задняя часть автомобиля отделана специальным деревом, которое используется в отделке палубы на супер-яхтах. Деревянный багажник также открывается нестандартным образом, на манер «крыльев чайки», что выглядит очень эффектно. В нем нет места для больших сумок, зато есть переносные кресла, большой зонт, столовые приборы, два холодильника для шампанского и бокалы. Кроме того, первая версия автомобиля была укомплектована эксклюзивной ручкой Montblanc в перчаточном ящике и двумя часами: женскими и мужскими. Этот автомобиль является скорее автомобильным аксессуаром, не имеющим практической пользы. Он создан только с одной целью - быть самым дорогим.

Rolls-Royce

Bugatti La Voiture Noire

На втором месте расположился чуть более дешевый авто – Bugatti La Voiture Noire, что в переводе означает "черный автомобиль"! Ну, он и правда черный, тут не обманули. Стоимость этого суперкара около 1,5 млрд рублей, и его назвать аксессуаром уже сложно. Как минимум потому, что при создании этого суперкара в первую очередь думали о том, как сделать его одним из самых быстрых в мире, а не о том, каким лаком его покрыть и какие часы установить. Итоговая версия получила двигатель W16 объемом 8 литров от Chiron, который развивает мощность 1500 л.с. и выдает крутящий момент 1600 Нм. Это те же показатели, что и у "Широна". У "Черного автомобиля" точные данные не указаны, но, вероятно, они такие же. Автомобиль разгоняется до первой сотни за 2,5 секунды, но его главная особенность - это ограничение электроникой максимальной скорости до 420 км/ч. Да, это искусственное ограничение, а не физическое. Вероятно, при больших скоростях, автомобиль просто начинает перемещаться во времени.

Bugatti

Внешний вид Bugatti La Voiture Noire выглядит очень агрессивным, словно этот автомобиль должен находиться в гараже Бэтмена. Сзади бампер украшают шесть выхлопных труб достаточно большого диаметра, но это не удивительно при такой мощности. Кузов собран из углепластика и покрыт специальным лаком, чтобы максимально уменьшить вес. И, похоже, они добились успеха - La Voiture Noire весит всего 1,33 тонны, что очень мало для таких габаритов и тяжелого форсированного двигателя W16 с четырьмя турбинами.

Bugatti

Bugatti Centodieci

На третьем месте также находится автомобиль марки Bugatti - модель Centodieci, что в переводе означает "сто десять". Связано такое относительно странное название с тем, что авто посвятили знаменитой EB110 SS 1992 года, которая поражала мощностью в 611 л.с. и разгоном до сотни 3,3 секунды с максимальной скоростью 355 км/ч. Тогда был выпущен всего 31 экземпляр, одним из которых владел Михаэль Шумахер, что было рекламным драйвером проекта. Сегодня за новую версию «сто десятого» Bugatti просят около 700 млн рублей. Не так уж много на фоне предыдущих, правда?

Bugatti

Это еще один безумный спорткар, который не про бокалы с шампанским, а про лошадиные силы. Здесь также используется мотор от Chiron W16 объемом 8 литров, но мощностью уже 1600 л.с. Первую сотню суперкар достигает за 2,4 сек, что на 0,1 быстрее, чем Bugatti La Voiture Noire. Однако здесь установлено ограничение скорости до 380 км/ч из-за аэродинамических особенностей углепластикового корпуса и сухого веса в 1800 кг. Всего планируется произвести 10 единиц, так как на сборку одного экземпляра, завод тратит около двух лет. Если честно, то не совсем понятно, что там собирают так долго, учитывая, что это еще одна вариация Chiron, а он является серийным автомобилем. Вполне вероятно, что это лишь маркетинговый ход, чтобы объяснить, почему Centodieci стоит в три раза дороже, чем Chiron. Одним из обладателей, кстати, стал известный футболист Криштиану Роналду.

Maybach Exelero

Вы можете себе представить, что для тестирования шин был разработан суперкар? Вот и мы не могли, пока не узнали про эксклюзивный Maybach Exelero стоимостью под 650 млн рублей. Этот уникальный автомобиль был сконструирован немецким концерном в далеком 2005 году ради тестов новейших высокоскоростных покрышек для лимузинов Maybach 57.

Maybach

Но стоит отметить, что усилия по разработке были разделены и кузов, например, изготовила итальянская компания Stola. Внешний вид Maybach Exelero тогда оценили как «устрашающий», что и было задумкой разработчиков. Наверное, по тем временам автомобиль, который мог носиться на скоростях до 350 км/ч, и правда мог устрашать. Хотя комплексно динамические характеристики были не то чтобы выдающимися: длинна 6,2 метра, вес 2660 кг и двигатель мощностью 700 л.с. Использовался шестилитровый двенадцатицилиндровый агрегат от оригинального Maybach 62. В интерьере были только дорогие материалы: полированный карбон, кожа и алюминий. Все было выполнено в черном и красном цветах, и это было указано в ТЗ заказчика. Изначально этот единственный экземпляр создавался не для продажи и долгое время находился в собственности компании, катаясь по различным мероприятиям. Но в 2011 году американский рэпер Birdman выкупил его за 8 миллионов долларов.

Bugatti Divo

Замыкает пятерку лидеров еще один Bugatti - модель Divo, стоимостью под 500 миллионов рублей. Это чуть более распространенная машина, чем указанные выше экземпляры. У «Диво» тираж уже 40 штук, что практически делает его серийным. Как и раньше, это еще одно переосмысление Chiron, и из-за этого становится немного скучно. Здесь мы наблюдаем такую же базу и тот же двигатель объемом 8 литров с шестнадцатью цилиндрами. И даже мощность такая же – 1500 л.с., то есть никакой интриги. По сути, меняется лишь навесной пластик и отделка салона, а все, что внутри, просто немного подгоняется под новую форму кузова, которая тоже особо не изменяется.

Bugatti

Этот суперкар также позволяет разогнаться до первой сотни за 2,4 секунды, а его максималка залочена на 380 км/ч. Единственное техническое отличие — это новое рулевое управление, которое стало острее. Заявляется, что благодаря этому параметру Divo проходит круг на тестовом полигоне Nardo на целых восемь секунд быстрее, чем Chiron.

Bugatti