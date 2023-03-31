За неправильную оптику можно лишиться прав

ГИБДД запланировала провести в регионах страны акцию «Технический контроль». В рамках мероприятия инспектора будут выявлять транспортные средства с неисправностями и наказывать за неправильную эксплуатацию авто.

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Ведомство напомнило, что даже такая небольшая поломка, как перегоревшая лампочка в фаре, может привести к неприятным последствиям. «Одноглазые» авто создают опасные ситуации при обгонах. Машину могут не заметить на дороге не только в темное время суток, но и при ярком дневном свете. Кроме того, авто с неисправной фарой слепят и сильно раздражают водителей других автомобилей.

В ПДД прописано, что если ТС имеет неисправности световых приборов или если количество, расположение, назначение, режим работы и цвет огней не соответствуют конструкции, то автомобиль запрещается использовать. За нарушение предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ на сумму 500 рублей.