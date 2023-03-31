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49 минут назад

Каким машинам нужна подготовка к весеннему сезону. Эксперты все объяснили

Российская Газета

С наступлением тепла автовладельцы задаются вопросом о необходимости и целесообразности дополнительной подготовки машины к предстоящему жаркому сезону. Проводить процедуры, которые обычно рекомендуют сервисмены в этот период, необходимо далеко не всем, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.

Почему не всем машинам нужна специальная подготовка к весеннему сезону
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости

"Если автомобилем регулярно пользуются, то он практически не нуждается в какой-то специальной подготовке по весне. Особенно, если на нем стоит не требующая переобувки дважды в год "всесезонка".

Ведь в исправности кондиционера, включаемого в том числе зимой, хозяин и так уверен. Щетки стеклоочистителя он меняет по мере износа независимо от сезона, а давление в шинах, падающее или увеличивающееся на 0,2 атм с изменением температуры за окном на каждые 10°С, автовладелец корректирует при периодической проверке шин. Остается разве что перейти на летнюю омывающую жидкость или просто разбавить водой оставшуюся в бачке незамерзайку.

А вот тем, кто зимой не использует машину, ставя ее на прикол в гараже, паркинге или на улице, с приходом весны стоит озадачиться полным комплексом подготовки: от проверки и зарядки аккумулятора, подкачки колес до заправки кондиционера, осмотра всех сальников и патрубков на предмет утечек, а также, если потребуется, смены моторного масла", - отметили эксперты.

Автоновости,Mail.ru Group,
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