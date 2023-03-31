Почему не всем машинам нужна специальная подготовка к весеннему сезону

Ведь в исправности кондиционера, включаемого в том числе зимой, хозяин и так уверен. Щетки стеклоочистителя он меняет по мере износа независимо от сезона, а давление в шинах, падающее или увеличивающееся на 0,2 атм с изменением температуры за окном на каждые 10°С, автовладелец корректирует при периодической проверке шин. Остается разве что перейти на летнюю омывающую жидкость или просто разбавить водой оставшуюся в бачке незамерзайку.