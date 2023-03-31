Какие приборы в автомобиле врут чаще всего

Излишняя доверчивость к показаниям контролирующих устройств может привести к проблемам.
Опытные водители говорят, что могут без спидометра определять скорость с точностью чуть ли не до километра в час. Впрочем, как раз спидометр – один из трех приборов в машине, который искажает реальную картинку.
На реальную скорость оказывают влияние многие факторы, в том числе размерность шин, состояние поверхности асфальта, встречный или попутный ветер и прочие условия. Спидометр работает от выходного вала коробки передач и показывает косвенные данные, не влияющие напрямую на скорость. Конструкция прибора тоже вносит коррективы в показания.
Погрешность измерений у системы составляет около 3%. Чтобы компенсировать неправильные показания приборов, в спидометр был заложен принцип завышения скорости на уровне 5%. Это, кстати, удобно, в особенности при большом количестве камер , фиксирующих нарушения ПДД.
На показания спидометра завязан и другой прибор – одометр, он считывает пройденное расстояние. И он тоже «работает» от гибкого вала, а значит в реальности пробег автомобиля тоже завышен, в среднем на 5%.
Неправильные показания может выдавать и антиблокировочная система тормозов. На подавляющем большинстве автомобилей она работает за счет измерения изменения скорости вращения колес. Датчики ABS стоят в основании ступицы и контролируют угловую скорость. Но колеса могут вращаться вразнобой из-за проскальзывания на скользкой дороге, из-за низкого давления шин или из-за дорожных неровностей. Поэтому ABS часто ошибается и выдает команду на снижение интенсивности торможения в тех ситуациях, когда это совсем не требуется.