Какие приборы в автомобиле врут чаще всего

Излишняя доверчивость к показаниям контролирующих устройств может привести к проблемам.

Фото: За рулем За рулем

Опытные водители говорят, что могут без спидометра определять скорость с точностью чуть ли не до километра в час. Впрочем, как раз спидометр – один из трех приборов в машине, который искажает реальную картинку.

На реальную скорость оказывают влияние многие факторы, в том числе размерность шин, состояние поверхности асфальта, встречный или попутный ветер и прочие условия. Спидометр работает от выходного вала коробки передач и показывает косвенные данные, не влияющие напрямую на скорость. Конструкция прибора тоже вносит коррективы в показания.

Погрешность измерений у системы составляет около 3%. Чтобы компенсировать неправильные показания приборов, в спидометр был заложен принцип завышения скорости на уровне 5%. Это, кстати, удобно, в особенности при большом количестве камер , фиксирующих нарушения ПДД.

На показания спидометра завязан и другой прибор – одометр, он считывает пройденное расстояние. И он тоже «работает» от гибкого вала, а значит в реальности пробег автомобиля тоже завышен, в среднем на 5%.