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39 минут назад

Три прибора в автомобиле, которые врут чаще всего

За рулем

Излишняя доверчивость к показаниям контролирующих устройств может привести к проблемам.

Какие приборы в автомобиле врут чаще всего
Фото: За рулемЗа рулем

Опытные водители говорят, что могут без спидометра определять скорость с точностью чуть ли не до километра в час. Впрочем, как раз спидометр – один из трех приборов в машине, который искажает реальную картинку.

На реальную скорость оказывают влияние многие факторы, в том числе размерность шин, состояние поверхности асфальта, встречный или попутный ветер и прочие условия. Спидометр работает от выходного вала коробки передач и показывает косвенные данные, не влияющие напрямую на скорость. Конструкция прибора тоже вносит коррективы в показания.

Погрешность измерений у системы составляет около 3%. Чтобы компенсировать неправильные показания приборов, в спидометр был заложен принцип завышения скорости на уровне 5%. Это, кстати, удобно, в особенности при большом количестве камер , фиксирующих нарушения ПДД.

На показания спидометра завязан и другой прибор – одометр, он считывает пройденное расстояние. И он тоже «работает» от гибкого вала, а значит в реальности пробег автомобиля тоже завышен, в среднем на 5%.

Неправильные показания может выдавать и антиблокировочная система тормозов. На подавляющем большинстве автомобилей она работает за счет измерения изменения скорости вращения колес. Датчики ABS стоят в основании ступицы и контролируют угловую скорость. Но колеса могут вращаться вразнобой из-за проскальзывания на скользкой дороге, из-за низкого давления шин или из-за дорожных неровностей. Поэтому ABS часто ошибается и выдает команду на снижение интенсивности торможения в тех ситуациях, когда это совсем не требуется.

Автоновости,
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