В России назвали самые популярные автомобили с пробегом

По итогам первого квартала 2023 года самыми популярными автомобилями с пробегом у россиян стали машины производства корейских брендов. Об этом говорит статистика ВТБ и ВТБ Лизинг (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чаще всего в России покупали автомобили Kia — с января по март каждая седьмая проданная б/у машина была выпущена этой компанией. Второй по популярности стала марка Hyundai — продажи машин этой фирмы составили 11 процентов от всех реализаций. На третьем месте оказался отечественный бренд Lada с показателем в девять процентов. Также в пятерку вошли бренды Volkswagen (7,3 процента) и Toyota (6,2 процента).

Средний возраст транспорта с пробегом, которые покупали россияне в 2023-м, составил 7,2 года. По словам директора по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артема Киселева, спрос на подержанные машины поднялся на фоне роста цен и дефицита. Кроме того, покупка б/у автомобилей позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании. В результате с начала 2023 года на рынке на один новый автомобиль в легковом сегменте пришлось восемь машин с пробегом.