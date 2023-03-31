Американский конкурент Maybach и Rolls-Royce запущен в производство

Многострадальный американский электромобильный стартап Faraday Future сообщил, что 29 марта запустил-таки в производство свою первую и пока единственную модель — 1065-сильный ультра-лакшери кроссовер FF 91.

Фото: Faraday Future Faraday Future

Компанию Faraday Future основал в 2014 году китайский предприниматель Цзя Юэтин, прототип кроссовера FF 91 она показала в начале 2017 года и намеревалась запустить его в производство в конце того же года, но, как это бывает у 9 из 10 стартапов, что-то пошло не так. Вместо плановой работы Faraday Future быстро скатилась в режим выживания с сопутствующими внутренними разборками и чехардой руководителей. Лишь в феврале прошлого года Faraday Future показала предсерийную версию FF 91 с чётким намерением к осени начать её выпуск, но хронический финансовый голод опять нарушил планы. В прошлом месяце компания, которой сейчас управляет Сюэфэн Чэн (Цзя Юэтин занимает должность директора по продукту и экосистеме) нашла где-то 135 млн долларов инвестиций, а вчера состоялся долгожданный старт производства.

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На фотографиях и в промо-ролике, посвящённым запуску Faraday Future FF 91 в производство, не видно готовых машин, Сюэфэн Чэн и Цзя Юэтин позируют у сваренного, но неокрашенного кузова — всё это породило здоровый скепсис в американской прессе. В отчёте Faraday Future не сказано, сколько экземпляров FF 91 и когда хочет выпустить компания на своём заводе в Ханфорде (штат Калифорния), из прежних отчётов следует, что у Faraday Future всего около 400 оплаченных заказов на её многообещающую новинку.

Faraday Future

26 апреля Faraday Future намерена провести полноценную презентацию FF 91, на которой, вероятно, сообщит новые подробности, а пока неизвестна даже точная цена машины, есть лишь возможность сделать предзаказ из США и Китая (это главные для Faraday Future рынки сбыта). Наиболее вероятный диапазон цен — от 150 000 до 200 000 долларов.

Faraday Future

Faraday Future позиционирует FF 91 как ультра-лакшери кроссовер, который «сможет разрушить такие традиционные лакшери-бренды как Ferrari, Maybach, Rolls-Royce и Bentley». Габаритная длина FF 91 — 5250 мм, колёсная база — 3200 мм. Трёхмоторная силовая установка (один мотор на передней оси, два на задней) выдаёт максимальную совокупную мощность 1065 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,3 с. Батарея ёмкостью 130 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке 613 км по циклу EPA.

Салон Faraday Future FF 91 рассчитан на четверых, во втором ряду предлагается королевский простор и возможность вздремнуть в креслах-кроватях «с нулевой гравитацией». В стандартное оснащение кроссовера входят 11 экранов, в том числе выдвигающийся из потолка гигантский 27-дюймовый «телевизор» для задних пассажиров. На наш взгляд, наиболее близкий аналог FF 91 — это электрический седан Lucid Air, запущенный в производство осенью 2021 года.

Faraday Future

Faraday Future