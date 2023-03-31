Кроссовер Evolute i-Sky начнут продавать в III квартале

Российский автопроизводитель Evolute начнет продажи электрокроссоверов i-Sky в III квартале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.

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«Старт продаж намечен на начало III квартала», — сообщили в пресс-службе.

Автомобиль получит 204-сильный электромотор и передний привод. Емкость тяговой батареи составляет 85,9 кВт ч, заявленный запас хода превышает 500 км. Цены и комплектации кроссовера пока не объявлены.