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Продажи кроссовера Evolute i-Sky начнутся в III квартале 2023 года

Российский автопроизводитель Evolute начнет продажи электрокроссоверов i-Sky в III квартале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.

Кроссовер Evolute i-Sky начнут продавать в III квартале
© Evolute

«Старт продаж намечен на начало III квартала», — сообщили в пресс-службе.

Автомобиль получит 204-сильный электромотор и передний привод. Емкость тяговой батареи составляет 85,9 кВт ч, заявленный запас хода превышает 500 км. Цены и комплектации кроссовера пока не объявлены.

Ранее стало известно, что в роли Evolute i-Sky для российского рынка выступит локализованная версия китайского электрического кроссовера Dongfeng Forthing Thunder, который дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2022 года.

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