Кроссовер Evolute i-Sky начнут продавать в III квартале

Российский автопроизводитель Evolute начнет продажи электрокроссоверов i-Sky в III квартале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.
«Старт продаж намечен на начало III квартала», — сообщили в пресс-службе.
Автомобиль получит 204-сильный электромотор и передний привод. Емкость тяговой батареи составляет 85,9 кВт ч, заявленный запас хода превышает 500 км. Цены и комплектации кроссовера пока не объявлены.
Ранее стало известно, что в роли Evolute i-Sky для российского рынка выступит локализованная версия китайского электрического кроссовера Dongfeng Forthing Thunder, который дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2022 года.