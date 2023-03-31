Названы сроки восстановления движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Движение на участке трассы М-4 «Дон», нарушенное из-за сильных снегопадов в Ростовской области, могут полностью восстановить через 8-10 часов. Об этом сообщила госкомпания «Автодор» в Telegram.

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 62 единицы спецтехники. Кроме того, на некоторых участках трассы демонтировали барьерное ограждение, чтобы машины могли использовать еще одну полосу. На месте работают 12 экипажей службы аварийных комиссаров госкомпании, которые оказывают помощь автомобилистам и отправляют людей на попутках из зоны затора.

В пресс-службе «Автодора» подчеркнули, что протяженность пробки сократилась в два раза.

30 марта из-за мощного снегопада в Ростовской области ввели режим ЧС. Позже региональное управление МВД заявило, что из-на непогоды на участке трассы М-4 «Дон» с 907-й по 983-й километр было перекрыто движение. В результате там образовалась 60-километровая пробка. Многие водители находятся в заторе уже больше суток.