Для россиян с авто на парковках введут «единый счёт автомобилиста»

В РФ с целью упорядочения процедуры оплаты платных парковок могут ввести «единый счёт автомобилиста». Инициатива принадлежит одному из депутатов российской Госдумы, соответствующее письмо направлено главе кабинета министров страны Михаилу Мишустину.

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Новый механизм предусматривает «автоматическое» списание стоимости хранения транспортного средства на парковке в пределах города, причём, без применения штрафов.

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Автор данного предложения отмечает в письме, что не менее 5 млн россиян, имеющие личные автомобили или владеющие ими на условиях аренды, по доверенности, регулярно пользуются городскими автостоянками.

Депутат указывает, что в настоящее время существующая система парковок достаточно несовершенна. В ряде случаев различные недоработки способны привести и приводят к «несправедливому списанию денежных сумм». В качестве обоснования взимания средств указывается на «отсутствие парковки».

В письме приводятся некоторые жалобы от автолюбителей, периодически поступающие в Госдуму РФ на рассмотрение. Граждане пишут, что начисление штрафов осуществляется за не вовремя оплаченную услугу за хранение машины на автостоянке, и такие действия являются спорными.

Деньги взимаются по той причине, что приложение «Парковки России» не обработало запрос автолюбителя на оплату услуги хранения машины на стоянке.

Многие граждане указывают и на удалённость паркоматов от мест стоянки автомобилей. К тому же, система оплаты не совсем удобна для пожилых людей.

Депутат вносит целевое предложение решить вопрос необоснованного начисления административных штрафов путём введения «единого счёта автомобилиста». Списание денежных средств за нахождение машины на определённой парковке должно происходить в автоматическом режиме и без применения штрафов.