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57 минут назад

В Ростовской области полностью восстановили движение на трассе М-4 «Дон»

Парламентская газетаиещё 3

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, которое было закрыто накануне из-за сильного снегопада, полностью открыли. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Движение по трассе М-4 «Дон» открыли в обе стороны
Фото:  ГУ МЧС Росси по Ростовской области / 61.mchs.gov.ru  ГУ МЧС Росси по Ростовской области / 61.mchs.gov.ru

В ночь на 30 марта в Ростовской области повалил снег с дождем, в результате на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. Из-за непогоды в пяти районах региона был установлен режим чрезвычайной ситуации, движение на участках трассы было ограничено. Как писала «Парламентская газета», утром на проблемном участке было открыто движение в обе стороны — в направлении Москвы и Ростова, однако в заторе еще оставались более тысячи автомобилистов.

«Движение на автодороге М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905-го по 944-й км транспорт движется плотным потоком», — рассказали ТАСС.

Тем не менее сотрудники ГИБДД продолжают следить за безопасностью движения и оказывать необходимую помощь водителям.

Автоновости,ГИБДД,
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