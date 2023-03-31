Движение по трассе М-4 «Дон» открыли в обе стороны

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, которое было закрыто накануне из-за сильного снегопада, полностью открыли. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД .

В ночь на 30 марта в Ростовской области повалил снег с дождем, в результате на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. Из-за непогоды в пяти районах региона был установлен режим чрезвычайной ситуации, движение на участках трассы было ограничено. Как писала «Парламентская газета», утром на проблемном участке было открыто движение в обе стороны — в направлении Москвы и Ростова, однако в заторе еще оставались более тысячи автомобилистов.