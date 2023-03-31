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1 час назад

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено

Вечерняя Москва

Движение транспорта по трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, закрытое из-за снегопада 30 марта, полностью восстановлено. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Движение восстановлено в обоих направлениях на участке с 905 по 944 километра. В настоящее время транспорт движется плотным потоком. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям, передает ТАСС.

Недавно сообщалось, что пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась до 17 километров. Группы МЧС оказывали помощь нуждающимся и ликвидировали последствия затора. Кроме того, спасатели доставляли воду, продукты питания и топливо застрявшим в пробке людям.

Автоновости,ГИБДД,
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