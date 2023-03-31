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На трассе М-12 Москва — Казань планируется запустить беспилотные грузоперевозки

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что пуск беспилотных грузоперевозок в перспективе планируется на ряде федеральных трасс, в том числе на трассе М-12 Москва — Казань.

На трассе М-12 Москва — Казань запустят беспилотные грузоперевозки
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Скоро в рамках экспериментального правового режима (на трассе М-11 «Нева») поедут первые грузовики, а затем начнутся полноценные беспилотные грузоперевозки», — отметил он.

По словам Савельева, цель заключается в том, чтобы проанализировать данный опыт при принятии закона о беспилотниках и масштабировать его на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — трассу М-12.

Ранее стало известно, что холдинг «Российские железные дороги» планирует открыть представительство в Ашхабаде.

24 марта российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Россия намерена обсудить с Казахстаном и Туркменистаном возможность строительства трассы в обход Каспийского моря.

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