Рынок люксовых автомобилей в России обвалился

Рынок новых люксовых автомобилей в России за первые два месяца 2023 года упал на 52,5%. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК».

Фото: ТАСС ТАСС

За январь и февраль 2023 года в РФ приобрели всего 56 автомобилей сегмента Luxury, что на 52,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди купленных машин Bentley — 16, Rolls-Royce — 13, Lamborghini. — 10, Maserati — 7, Aurus — 5, Ferrari — 4 и Aston Martin — 1.

Больше всего люксовых автомобилей приобрели в Москве — 84% от общего числа или 36 машин. Также их покупали в Московской области (9), Санкт-Петербурге (2), Свердловской области (2) и по одной в Татарстане, Чеченской Республике, Краснодарском крае, в Самарской, Ростовской и Брянской областях.