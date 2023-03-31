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1 час назад

Рынок люксовых автомобилей в РФ обвалился вполовину

Елена Прошина

Рынок новых люксовых автомобилей в России за первые два месяца 2023 года упал на 52,5%. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК».

Рынок люксовых автомобилей в России обвалился
Фото: ТАССТАСС

За январь и февраль 2023 года в РФ приобрели всего 56 автомобилей сегмента Luxury, что на 52,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди купленных машин Bentley — 16, Rolls-Royce — 13, Lamborghini. — 10, Maserati — 7, Aurus — 5, Ferrari — 4 и Aston Martin — 1.

Описано будущее цен на автомобили в России

Больше всего люксовых автомобилей приобрели в Москве — 84% от общего числа или 36 машин. Также их покупали в Московской области (9), Санкт-Петербурге (2), Свердловской области (2) и по одной в Татарстане, Чеченской Республике, Краснодарском крае, в Самарской, Ростовской и Брянской областях.

Напомним, что с весны 2022 года в Россию запрещен ввоз практически всех люксовых машин из-за границы. При этом остается возможность делать это с помощью параллельного импорта.

Автоновости,Bentley,Maserati,Lamborghini,Rolls-Royce,Aston Martin,Ferrari,Ferrari,
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