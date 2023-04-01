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В России заработал новый стандарт для автомобильных алкозамков

1 апреля в России вступает в силу новый стандарт для автомобильных алкозамков, разработанный Росстандартом. Он распространяется на все типы автомобилей, включая грузовые и легковые, которые перевозят пассажиров, опасные или крупногабаритные грузы, а также бытовые отходы и мусор.

В России заработал новый стандарт для автомобильных алкозамков
© ТАСС

Стандарт устанавливает общие требования к устройствам, включая их состав, функциональность и безопасность.

Алкозамок обнаруживает наличие этанола в выдыхаемом водителем воздухе, и если его концентрация превышает установленный порог, он не позволит водителю начать движение на автомобиле. Кроме того, он передает уведомление о попытке запуска двигателя нетрезвым водителем оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС, пишет "Газета.ru".

Ранее, глава научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Дмитрий Митрошин, прокомментировал идею использования противоалкогольных замков на автомобилях. По его словам, это хорошая идея, но ее реализация может потребовать больших затрат.

Как ранее сообщала "Свободная пресса", МВД продлило на три года срок действия водительских прав.

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