Вильфанд рассказал, когда пора переобувать автомобиль в летние шины

Менять шины на летние рекомендуется после пяти дней, в течение которых ночная температура не опускается ниже плюс пяти градусов. В южных регионах России это происходит раньше, а жителям столичного региона нужно ждать дольше, пишет РИА «Новости».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на юге «переобуваться» можно уже после 5 апреля, а в Москве делать это до 10 апреля нецелесообразно.
Ранее Вильфанд сообщил, что непогода в Ростовской области, ставшая причиной многокилометровых пробок на трассе М-4 «Дон», продлится в пятницу и субботу, серьезное улучшение ситуации произойдет в воскресенье.