Вильфанд рассказал, когда пора переобувать автомобиль в летние шины

Менять шины на летние рекомендуется после пяти дней, в течение которых ночная температура не опускается ниже плюс пяти градусов. В южных регионах России это происходит раньше, а жителям столичного региона нужно ждать дольше, пишет РИА «Новости».

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на юге «переобуваться» можно уже после 5 апреля, а в Москве делать это до 10 апреля нецелесообразно.