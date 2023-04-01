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14 минут назад

Вильфанд рассказал, когда пора переобувать автомобиль в летние шины

Мир24

Менять шины на летние рекомендуется после пяти дней, в течение которых ночная температура не опускается ниже плюс пяти градусов. В южных регионах России это происходит раньше, а жителям столичного региона нужно ждать дольше, пишет РИА «Новости».

Вильфанд рассказал, когда пора переобувать автомобиль в летние шины
Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на юге «переобуваться» можно уже после 5 апреля, а в Москве делать это до 10 апреля нецелесообразно.

Ранее Вильфанд сообщил, что непогода в Ростовской области, ставшая причиной многокилометровых пробок на трассе М-4 «Дон», продлится в пятницу и субботу, серьезное улучшение ситуации произойдет в воскресенье.

Автоновости,Роман Вильфанд,
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