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Велосипедист промчался по московскому шоссе со скоростью 80 километров в час

На одном из столичных шоссе велосипедист попал на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

Велосипедист промчался по московскому шоссе со скоростью 80 километров в час
© «ВКонтакте»

«На Варшавке велосипедист пристроился за машиной и летит под 80 километров в час», — уточнил автор ролика.

Мужчина на велосипеде двигался со скоростью потока за грузовым автомобилем по второй полосе из трех.

По мнению подписчиков сообщества, велосипедист преследовал авто, поскольку так легче ехать из-за меньшего сопротивления воздуха.

«Прет в воздушном кармане. Сопротивления ноль. Экономит силы на рывок», «Пристроился, чтобы сопротивление воздуха было минимальным, поэтому смог развить такую скорость», «В воздушном кармане едет. Кто не в курсе, в воздушном кармане человек на коньках может двигаться свыше 100 километров в час», «Однажды шел за трактором на 40-50 километров в час, очень удобно, поток воздуха тянет. Но на 80 не рискнул бы», — объяснили пользователи сети.

«Вдыхает выхлопные ароматы», «Силен мужик», «Премию Дарвина хочет», «Может, экстремал?», «Самоликвидатор», «На олимпиаду не пускают», «Может, он на тросе», «Шлем проверить хочет», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео.

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