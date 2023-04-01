Велосипедист промчался по московскому шоссе со скоростью 80 километров в час

«Прет в воздушном кармане. Сопротивления ноль. Экономит силы на рывок», «Пристроился, чтобы сопротивление воздуха было минимальным, поэтому смог развить такую скорость», «В воздушном кармане едет. Кто не в курсе, в воздушном кармане человек на коньках может двигаться свыше 100 километров в час», «Однажды шел за трактором на 40-50 километров в час, очень удобно, поток воздуха тянет. Но на 80 не рискнул бы», — объяснили пользователи сети.