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34 минуты назад

Синоптик Роман Вильфанд заявил, что в Москве не стоит начинать менять резину до 10 апреля

RT на русском

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что менять резину автомобиля на летнюю жителям юга России можно с 5 апреля, москвичам стоит подождать до 10 числа.

Об этом он заявил РИА Новости.

«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве — до 10 апреля нецелесообразно», — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что начинать манипуляции со сменой резины на автомобиле стоит лишь в том случае, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 °С.

В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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