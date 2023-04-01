Названы самые частые причины поломки стартера автомобиля, из-за которых он перестает крутить. В итоге при повороте ключа зажигания не запускается двигатель.

Севший аккумулятор

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Чаще всего стартер не крутит из-за разряженного аккумулятора. При этом слышны щелчки (еще работает втягивающее реле) и гаснут индикаторы приборной панели.

В данном случае необходимо проверить заряд аккумулятора и подпитать его при необходимости.

Окислы на контактах

Не менее распространенная причина отказа стартера – окислившиеся контакты.

Пленка на клеммах аккумулятора или проводе массы на двигателе приводит к тому, что ток уменьшается, его не хватает для запуска мотора.

Чтобы устранить проблему, нужно зачистить окислившиеся клеммы шлифовальной шкуркой или автомобильным спреем. За состоянием контактов необходимо тщательно следить.

Поломка втягивающего реле

Если на проводе втягивающего реле имеется напряжение, но стартер не крутит, значит, реле неисправно и пришла пора его заменить. Чаще всего исчезают контакты внутри катушек. Могут также подгореть «пятаки» - в этом случае втягивающее реле щелкает, но стартер по прежнему не работает.

Лучше всего полностью заменить втягивающее реле. Однако, если крышка снимается, можно попробовать разобрать корпус и сменить контактные площадки либо почистить их.

Износ графитовых щеток

Проблема вызвана тем, что щетки стираются, плохо прилегают к коллектору ротора и не пропускают ток.

Надо снять стартер и заменить щетки на исправные.

Обрыв цепи управления

Обрыв цепи управления встречается реже. Эту проблему можно дифференцировать по абсолютному отсутствию звуков в момент запуска двигателя. Причиной становятся сломавшиеся реле, замок зажигания или обрыв провода.

Для обнаружения неисправности следует проверить, поступает ли ток на втягивающее реле. Для этого используется мультиметр или тестер-пробник.

Другие причины

Также среди неисправностей встречаются отклеивание магнитов в стартерах, поломка зубьев венца маховика и бендикса, износ втулок и подшипников ротора, клин обгонной муфты, пробой обмоток статора - ротора.

В этих случаях стартер либо вовсе не крутит, либо слышны щелчки, звон и скрежет.