Единственный в мире гиперкар Lotec появился в продаже

Созданная немецкими специалистами в единственном экземпляре модель C1000 ищет нового владельца. Машина, которая была заказана в 1990 году, и по сей день остаётся одним из самых мощных автомобилей в мире, а по степени эксклюзивности не имеет себе равных. Теперь любой достаточно обеспеченный ценитель уникальных гиперкаров может стать владельцем редкого Lotec C1000. Дорожный спортивный автомобиль был заказан неким нефтяным магнатом из Объединённых Арабских Эмиратов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Проект, получивший название Lotec C1000, был завершён в 1995 году. Машина построена вокруг углепластикового монокока и имеет карбоновые панели, что позволило удержать массу в разумных пределах. Купе при весе 1080 килограммов имеет мощность 1000 лошадиных сил, которые были сняты с 5,6-литрового турбомотора V8 от Mercedes-Benz.

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Гиперкар также получил гоночную 5-ступенчатую секвентальную коробку передач Hewland и задний привод. По расчётам инженеров Lotec, их детище способно было разгоняться до 431 километра в час — и это за три года до появления McLaren F1, развивавшего 386 километров в час! — но если британский суперкар смог подтвердить свои цифры на практике, то немецкую машину официально никогда не испытывали на максимальную скорость.

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