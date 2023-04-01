Chery раскрыла внешность нового кроссовера на алюминиевой платформе
Новый кроссовер Chery eQ7 показан на официальных снимках.
Китайская марка поделилась серией фотографий экстерьера и обнародовала некоторые технические подробности перед премьерой. «Семёрка» представляет собой дальнейшую эволюцию электрокроссовера Chery eQ5 трёхлетней давности, причём с «повышением» индекса габариты не поменяются: речь идёт о среднеразмерной модели длиной 4675 миллиметров и колёсной базой 2830 миллиметров.
Chery eQ7 унаследует у формально «младшей» модели технику, а большинство кузовных панелей окажутся унифицированы. Увеличения длины на 45 миллиметров удастся достичь за счёт обвеса: поменяются бамперы, передние крылья и капот. Ещё будут добавлены колёсные диски оригинального дизайна: на официальных снимках «семёрка» обута в шины с высоким профилем.
От концепции с двухъярусными фарами в Chery не отказались, но почти горизонтальные дневные ходовые огни в духе Lynk & Co уступили место более простым «ресничкам». В салоне революции не ожидается, ведь за три года схема со спаренными экранами и «парящим» центральным тоннелем не устарела.
Что касается техники, то пока сертифицирована единственная заднеприводная модификация с электродвигателем мощностью 211 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной тяговой батареей. Chery утверждает, что кузов тоже выполнен из крылатого металла, поэтому стал легче на 25 процентов и жёстче на кручение.
Китайские журналисты полагают, что Chery eQ7 будет стоить от 150 до 200 тысяч юаней (эквивалент 1,7-2,3 миллиона рублей), а на внутренний рынок кроссовер выйдет во втором полугодии. Логично предположить, что публичная премьера состоится на апрельском автосалоне в Шанхае, то есть до полноценной презентации остаётся около двух недель.