Chery раскрыла внешность нового кроссовера на алюминиевой платформе

Новый кроссовер Chery eQ7 показан на официальных снимках.

© Chery eQ7© Chery

Китайская марка поделилась серией фотографий экстерьера и обнародовала некоторые технические подробности перед премьерой. «Семёрка» представляет собой дальнейшую эволюцию электрокроссовера Chery eQ5 трёхлетней давности, причём с «повышением» индекса габариты не поменяются: речь идёт о среднеразмерной модели длиной 4675 миллиметров и колёсной базой 2830 миллиметров.

Chery eQ7 унаследует у формально «младшей» модели технику, а большинство кузовных панелей окажутся унифицированы. Увеличения длины на 45 миллиметров удастся достичь за счёт обвеса: поменяются бамперы, передние крылья и капот. Ещё будут добавлены колёсные диски оригинального дизайна: на официальных снимках «семёрка» обута в шины с высоким профилем.

От концепции с двухъярусными фарами в Chery не отказались, но почти горизонтальные дневные ходовые огни в духе Lynk & Co уступили место более простым «ресничкам». В салоне революции не ожидается, ведь за три года схема со спаренными экранами и «парящим» центральным тоннелем не устарела.

Что касается техники, то пока сертифицирована единственная заднеприводная модификация с электродвигателем мощностью 211 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной тяговой батареей. Chery утверждает, что кузов тоже выполнен из крылатого металла, поэтому стал легче на 25 процентов и жёстче на кручение.