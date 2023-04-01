$76.45+0.1482.39-0.75
12 минут назад

В России начались частные продажи нового поколения седана "Красное знамя"

Майк Габриелян

В России начались продажи нового автомобиля «Красное знамя» ценой в 3,6 млн рублей. Об этом сообщают «Вести».

В России начались частные продажи нового поколения седана "Красное знамя"
Фото: © CarNewsChina.com© CarNewsChina.com

Продавать новое поколение китайского седана Hongqi H5 (переводится как «Красное знамя») начал один из московских автодилеров. Авто, производимые концерном FAW, представлены с разными вариантами кузова и салона.

Какие китайские автомобили подешевели в России

Базовая модель имеет 1,5-литровый 156-сильный турбомотор с семиступенчатым роботом. Частные продавцы предлагают вариант за 3,2 миллиона рублей с 2-литровым двигателем.

В салоне имеется современная шумоизоляция и двухслойные стекла. У автомобиля 11 систем безопасности, включая мониторинг слепых зон и систему автоматического торможения.

Это гибридная премиальная модель, вышедшая на рынок Китая в прошлом году. В России машину можно купить от 3 миллионов 590 тысяч рублей. Hongqi позиционируются как альтернатива Mercedes-Benz E-Class.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время недавнего визита передвигался по российской столице в бронированном лимузине Hongqi N701.

Автоновости,FAW,Mercedes-Benz,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий