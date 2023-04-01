В России начались частные продажи нового поколения седана "Красное знамя"

В России начались продажи нового автомобиля «Красное знамя» ценой в 3,6 млн рублей. Об этом сообщают «Вести».

Фото: © CarNewsChina.com © CarNewsChina.com

Продавать новое поколение китайского седана Hongqi H5 (переводится как «Красное знамя») начал один из московских автодилеров. Авто, производимые концерном FAW, представлены с разными вариантами кузова и салона.

Базовая модель имеет 1,5-литровый 156-сильный турбомотор с семиступенчатым роботом. Частные продавцы предлагают вариант за 3,2 миллиона рублей с 2-литровым двигателем.

В салоне имеется современная шумоизоляция и двухслойные стекла. У автомобиля 11 систем безопасности, включая мониторинг слепых зон и систему автоматического торможения.

Это гибридная премиальная модель, вышедшая на рынок Китая в прошлом году. В России машину можно купить от 3 миллионов 590 тысяч рублей. Hongqi позиционируются как альтернатива Mercedes-Benz E-Class.