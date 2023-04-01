Первый тираж шестицилиндровых Tank 300 раскупили за шесть секунд

Первый тираж Tank 300 с мотором V6 раскупили за шесть секунд.

Фото: Tank 300 Frontier Edition© Autohome.com.cn Tank 300 Frontier Edition© Autohome.com.cn

Концерн Great Wall столкнулся с небывалым интересом поклонников к новой модификации вездехода. Две недели назад фирма Tank заявила, что у «трёхсотого» появится шестицилиндровая топ-версия, если в период с 30 марта по 30 апреля удастся собрать 1000 уникальных заявок с депозитом 20 тысяч юаней (~230 тысяч рублей). Необходимое число заявок поступило почти в 450 тысяч раз быстрее.

Представитель Tank заявил о готовности добавить двигатель V6 в гамму «младшего» внедорожника концерна Great Wall в середине марта. Тогда же Great Wall объяснил, что средства на разработку новой модификации хотят собрать методом краудфандинга, причём первой тысяче клиентов пообещали бонусы: расширенные возможности кастомизации и приоритетное право получения готовых машин.

Поскольку первый тираж раскупили всего за шесть секунд, идею расширить моторную гамму Tank 300 в Поднебесной встретили с воодушевлением. Не остановила поклонников даже цена: по предварительным данным, вездеход с 3,0-литровым мотором обойдётся в 350 тысяч юаней — на четверть дороже 2,0-литрового аналога. Вероятно, V6 разовьёт те же 360 сил и 500 Нм, что и на флагманском Tank 500.