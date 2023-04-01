Рамный пикап JAC Hunter обрел новые моторы и автомат

JAC начал продажи флагманского пикапа с новыми моторами и автоматом.

Фото: © JAC © JAC

Брутальному грузовичку Hunter сменили агрегаты: теперь покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой «механикой» и новой 8-ступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором. Турбодизель стал более мощным и тяговитым, а на смену 2,4-литровому бензиновому двигателю пришёл более современный и производительный 2,0-литровый агрегат. Экстерьер и интерьер тоже изменились.

Среднеразмерный пикап JAC T9 Hunter выпускается с 2021 года, но до недавнего времени всем версиям была положена 6-ступенчатая «механика». Ручная коробка передач сочеталась и с бензиновым турбомотром 2.4 (211 сил, 320 Нм), и с турбодизелем 2.0 (150 сил, 360 Нм). В 2023 году начинка поменяется.

Базовым мотором для двухпедальных пикапов будет бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра (231 сила, 380 Нм). Альтернатива — дизель того же объёма, форсированный до 170 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатым автоматом, задним или полным приводом.

Внешне JAC Hunter поменяется незначительно: из переднего бампера уберут блок противотуманных фар, решётка радиатора станет мелкоячеистой, а логотип разместят выше, на уровне с дневными ходовыми огнями. В салоне добавится руль с двумя спицами, будет перекроен дизайн передней панели.