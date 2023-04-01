Aston Martin раздумывает над облегченным кроссовером DBX707

Компания Aston Martin может облегчить суперкроссовер DBX707
Старший менеджер британской марки Энди Токли подтвердил австралийскому изданию Car Expert, что снизить снаряжённую массу DBX было бы довольного легко, поскольку в роскошном кроссовере есть целый ряд опций, от которых можно отказаться ради снижения веса. При этом спикер не стал отвечать на вопрос, есть ли в производственном плане Aston Martin хардкорный DBX Superleggera.
Aston Martin DBX707 предлагается с панорамной крышей и трёхместным задним диваном, однако возвращение к обычной сплошной крыше и установка раздельных кресел на втором ряду позволит значительно облегчить кроссовер. Энди Токли заявил, что одна только замена стеклянной крыши на стальную позволит снять 25 килограммов с верхней части автомобиля, что значительно уменьшит крены.
Наличие эффектной панорамной крыши вынуждает Aston Martin идти на компромиссы в настройке системы стабилизации: это сделано для того, чтобы в крутых виражах колёса не отрывались от земли. С обычной крышей можно выбрать более экстремальные настройки электроники и сделать кроссовер быстрее. Энди Токли дал понять, что модульная платформа DBX позволяет увеличивать или уменьшать колёсную базу. Также с технической точки зрения нет препятствий для создания более высокого или более низкого кроссовера.
Напрямую не сказано, но похоже у Aston Martin DBX могут появиться новые производные. Lamborghini уже предлагает бескомпромиссные четырёхместные Urus со спортивным характером, а у Bentley есть роскошные варианты с длинной базой и трёхрядным салоном. Вероятно, будущие спецверсии DBX будут нацелены на разную аудиторию.