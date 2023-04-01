Aston Martin раздумывает над облегченным кроссовером DBX707

Компания Aston Martin может облегчить суперкроссовер DBX707

Фото: © Aston Martin © Aston Martin

Старший менеджер британской марки Энди Токли подтвердил австралийскому изданию Car Expert, что снизить снаряжённую массу DBX было бы довольного легко, поскольку в роскошном кроссовере есть целый ряд опций, от которых можно отказаться ради снижения веса. При этом спикер не стал отвечать на вопрос, есть ли в производственном плане Aston Martin хардкорный DBX Superleggera.

Aston Martin DBX707 предлагается с панорамной крышей и трёхместным задним диваном, однако возвращение к обычной сплошной крыше и установка раздельных кресел на втором ряду позволит значительно облегчить кроссовер. Энди Токли заявил, что одна только замена стеклянной крыши на стальную позволит снять 25 килограммов с верхней части автомобиля, что значительно уменьшит крены.

Наличие эффектной панорамной крыши вынуждает Aston Martin идти на компромиссы в настройке системы стабилизации: это сделано для того, чтобы в крутых виражах колёса не отрывались от земли. С обычной крышей можно выбрать более экстремальные настройки электроники и сделать кроссовер быстрее. Энди Токли дал понять, что модульная платформа DBX позволяет увеличивать или уменьшать колёсную базу. Также с технической точки зрения нет препятствий для создания более высокого или более низкого кроссовера.