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14 минут назад

Aston Martin раздумывает над облегченным кроссовером DBX707

Motor.ru

Компания Aston Martin может облегчить суперкроссовер DBX707

Aston Martin раздумывает над облегченным кроссовером DBX707
Фото: © Aston Martin© Aston Martin

Старший менеджер британской марки Энди Токли подтвердил австралийскому изданию Car Expert, что снизить снаряжённую массу DBX было бы довольного легко, поскольку в роскошном кроссовере есть целый ряд опций, от которых можно отказаться ради снижения веса. При этом спикер не стал отвечать на вопрос, есть ли в производственном плане Aston Martin хардкорный DBX Superleggera.

Aston Martin DBX707 предлагается с панорамной крышей и трёхместным задним диваном, однако возвращение к обычной сплошной крыше и установка раздельных кресел на втором ряду позволит значительно облегчить кроссовер. Энди Токли заявил, что одна только замена стеклянной крыши на стальную позволит снять 25 килограммов с верхней части автомобиля, что значительно уменьшит крены.

Наличие эффектной панорамной крыши вынуждает Aston Martin идти на компромиссы в настройке системы стабилизации: это сделано для того, чтобы в крутых виражах колёса не отрывались от земли. С обычной крышей можно выбрать более экстремальные настройки электроники и сделать кроссовер быстрее. Энди Токли дал понять, что модульная платформа DBX позволяет увеличивать или уменьшать колёсную базу. Также с технической точки зрения нет препятствий для создания более высокого или более низкого кроссовера.

Напрямую не сказано, но похоже у Aston Martin DBX могут появиться новые производные. Lamborghini уже предлагает бескомпромиссные четырёхместные Urus со спортивным характером, а у Bentley есть роскошные варианты с длинной базой и трёхрядным салоном. Вероятно, будущие спецверсии DBX будут нацелены на разную аудиторию.

Автоновости,Bentley,Lamborghini,Aston Martin,
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