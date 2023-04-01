Hyundai раскрыл моторную гамму обновленного седана Sonata

Обновленный седан Hyundai Sonata: подробности о моторной гамме.

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Семейство четырёхдверок дебютировало на автосалоне в Сеуле. Принципиальных изменений по технике на внутреннем рынке нет: бизнес-седан предложат только с передним приводом. Зато пакет N Line перестанет быть прерогативой топового 2,5-литрового агрегата: со спортивным обвесом предложат и «младшую» версию с «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI, и даже модификацию с «атмосферником» 2.0 GDI.

Компания Hyundai не раскрывает характеристики обновлённой Sonata, но похоже отдача не изменится. Если раньше седаны линейки N Line оснащались единственным турбомотором 2.5 T-GDI в варианте форсировки на 294 силы и 422 Нм, то теперь возможны упрощённые варианты с двигателями 1.6 T-GDI (180 сил, 264 Нм) и 2.0 GDI (160 сил, 196 Нм).

У обычных Sonata для южнокорейского рынка останутся более экономичные агрегаты. Коммерческим паркам адресованы газовые седаны с 2,0-литровым мотором (сейчас выдаёт 146 лошадиных сил и 191 Нм) и гибриды с двухмоторной силовой установкой на основе «атмосферника» 2.0 (отдача достигает 195 лошадиных сил и 205 Нм). Автоматические трансмиссии с шестью или восемью передачами вряд ли поменяются.