В Калифорнии более половины грузовиков должны быть электрическими к 2035 году

Американский штат Калифорния установил новое правило, требующее, чтобы к 2035 году более половины всех продаваемых в штате грузовиков были электрическими. Мандат получил одобрение от администрации Байдена и должен вступить в силу в следующем году, как сообщает The New York Times. Хотя Калифорния поддержала это решение в 2020 году, оно нуждалось в разрешении Агентства по охране окружающей среды (EPA), поскольку превышало федеральные стандарты.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Правило устанавливает, что к 2035 году 55% фургонов доставки и небольших грузовиков, продаваемых в Калифорнии, должны быть полностью электрическими. Кроме того, 40% тягачей и 75% автобусов и больших грузовиков должны быть полностью электрическими к тому же сроку.

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На практике новое правило будет применяться по всей стране, учитывая размер и центральное место экономики Калифорнии, которая была бы пятой по величине экономикой в мире, будь она суверенным государством. Это похоже на другой запрет штата, касающийся продажи автомобилей, работающих на газе, до 2035 года.

Да, но: Однако автотранспортная отрасль раскритиковала этот шаг из-за его стоимости и требований к инфраструктуре. Директор по федеральным вопросам Ассоциации независимых водителей-владельцев и операторов Джей Граймс сказал, что водители скептически относятся к скорым срокам перехода на электромобили. Они сомневаются, что количество зарядных станций будет достаточным для длительных поездок, и смогут ли аккумуляторы для электромобилей выдержать большие расстояния.

Кроме того, электрические грузовики стоят дороже, начиная от $100 000 и заканчивая шестизначными цифрами. Генеральные прокуроры 17 штатов, возглавляемых республиканцами, подали в суд, чтобы заблокировать это законодательство, и их иск будет рассмотрен в Апелляционном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, в конце этого года.